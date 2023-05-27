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Сегодня, 18:34

Булыкин назвал Писарского главным разочарованием текущего сезона чемпионата России

Алина Савинова
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Трехкратный обладатель Кубка России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, кого можно назвать прорывом текущего сезона чемпионата России.

«Дзюба, конечно. После годового простоя пришел, сразу начал забивать, помог команде, сразу влился. Никто от него не ожидал, что он забьет больше пяти голов. Назову прорывом его», — приводит «Спорт День за Днем» слова Булыкина.

Также он рассказал, кого считает разочарованием текущего розыгрыша РПЛ.

«Писарский. Он очень громко о себе заявил. Перешел в «Крылья Советов» и рискует повторить судьбу Агаларова», — добавил специалист.

Владимир Писарский с 2021 по 2022 год выступал за «Оренбург». В 2023 году он стал игроком «Крыльев Советов». В текущем сезоне 27-летний футболист провел в составе «Оренбурга» 15 матчей в РПЛ, отметился 14 голами и 2 результативными передачами. За самарскую команду форвард сыграл 10 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-nazval-pisarskogo-glavnym-razocharovaniem-sezona-rpl
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

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Крылья Советов

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