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Сегодня, 18:28

«Оренбург» в гостях обыграл «Торпедо»

Виктория Кравченко
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Игроки «Торпедо» и «Оренбурга».
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«Оренбург» в гостевом матче обыграл «Торпедо» в 29-м туре РПЛ — 1:3.

В составе победителей голами отличились Дмитрий Воробьев, забивший с пенальти, и Джимми Марин, так же отметившийся с 11-метрового. На 87-й минуте третий гол гостей забил Данил Капустянский. У хозяев единственный мяч забросил Марио Чурич.

На 75-й минуте был удален защитник «Торпедо» Артем Самсонов.

После этого матча «Оренбург» остался на 8-м месте в таблице РПЛ, набрав 43 очка, «Торпедо» осталось на последней, 16-й строчке (13 баллов).

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:3
Оренбург

ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
4
4
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 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
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 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
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12
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13
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14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
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