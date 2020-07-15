Будет ли Глушаков праздновать гол в ворота «Спартака»? Отвечает хавбек «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата», экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, будет ли праздновать гол в ворота красно-белых в сегодняшнем матче на «Открытие Арене»

— Будете ли праздновать гол в ворота «Спартака», если такое произойдет?

— Вы слишком далеко заглядываете. Когда окажусь на стадионе, конечно, появятся особые теплые эмоции. Ну а потом буду просто играть в футбол, матч захлестнет с головой.

— Допускаете, что по итогам сезона «Ахмат» окажется выше «Спартака», ведь москвичи с 33 очками занимают 11-е место, а у вас — 31.

— Плотность в таблице такая, что случиться может все что угодно. Футбол непредсказуем. Мне как игроку «Ахмата», хотелось бы, чтобы команда оказалась как можно выше. Ну и, конечно, намерен поддерживать свои личные показатели и статистику на должном уровне.

Денис Глушаков: «Федуну мне точно нечего доказывать. Могу позвонить, спросить совета, если нужно — передать миллеровку»