Полузащитник "Зенита" Олег Шатов поделился впечатлениями от чемпионства сразу после того, как узнал, что "Локомотив" проиграл "Арсеналу". Это позволило питерцам досрочно обеспечить себе первое место. "Зенит", сыгравший вничью с "Ахматом" (1:1), был в самолете, когда узнал об этом.

– Необычно встречать чемпионство в самолёте. Такое со мной впервые. Всего я два раза выигрывал титул, но без разницы, где это делать. Главное, что мы все верили, ждали, надеялись, работали ради этого, все счастливы. Будем праздновать, но у нас впереди ещё три игры, нужно хорошо их провести.

Мы когда сели в самолёт, знали, что "Арсенал" ведет со счетом 1:0. Нам сказали, что сообщат о результате матча. Мы сели спокойно, играли в карты, не было какого-то праздничного настроения, но после того, как капитан объявил, что Тула выиграла 2:0, в самолете все начали прыгать. Я сначала испугался, потом радовался. Необычное чувство.

– Какое чемпионство слаще: 2015 года или 2019-го?

– Нельзя сравнивать, они все по-своему хороши, все по-своему тяжелые Первое, конечно, запоминается навсегда, но это тоже очень важное для нас, для всех, для коллектива, для команды, для города, для болельщиков. Это замечательное время. Мы провели замечательный отрезок. Наконец-то вернемся в Лигу чемпионов, и будем дальше штамповать победы.