Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

29 апреля, 14:00

Бразильский журналист о Малкоме в «ПСЖ»: «В России он все уже выиграл, какая мотивация оставаться в «Зените»?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бразильский журналист Фабио Алейшо допустил, что нападающий Малком может покинуть «Зенит» летом.

— Малком летом перейдет в «ПСЖ»?

— Точной информации у меня нет. Но такой вариант вполне возможен. Это лишь мое ощущение. Сам Малком не раз давал понять, что хотел бы поиграть в Лиге чемпионов. В РПЛ все идет к тому, что «Зенит» вновь станет чемпионом, а Малком сейчас имеет реальный шанс выиграть гонку бомбардиров. Это его личная цель. Если все так и случится, то у бразильца могут возникнуть проблемы с мотивацией на следующий сезон в РПЛ. Он здесь всего уже достигнет, все выиграет. Его жена беременна. Не знаю, решит ли он дальше жить в России.

— А соответствует ли он уровню «ПСЖ»?

— Сейчас, думаю, да. Малком проводит очень сильную весну. Не знаю, сможет ли пробиться там в основной состав. Но качества у него есть. Делает разницу. И потом, все-таки нельзя сказать, что уровень чемпионата Франции какой-то запредельный. Он, конечно, повыше, чем РПЛ, но не космос. Эта лига знакома Малкому, он выступал в «Бордо». А в «Барселоне» почувствовал, что такое большой европейский клуб. Так что с его нынешней игрой он, наверное, может вписаться в «ПСЖ».

— Зачем Малком вместе с Клаудиньо получили российское гражданство?

— Предположу, что инициатива могла исходить от «Зенита». Это некий пиар-ход. Мол, бразильцы, которые сейчас определяют игру питерцев, еще и получили российское гражданство. Маркетинг.

— Вендел и Клаудиньо точно останутся в «Зените»?

— По ним конкретики в плане возможного отъезда за рубеж поменьше. Клаудиньо вообще в этом сезоне выглядит уже не так сильно, как в прошлом.

— Снизил к себе требования?

— Не думаю. Сказались травмы. Плюс Семак его порой использовал ближе к центру поля. А Клаудиньо комфортнее играть в атаке, на фланге.

Ранее исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов выразил уверенность в том, что Малком останется в клубе после сезона-2022/23.

Марио Фернандес. «Возможно, Марио заменит в ЦСКА Дивеева. Критика Ренана? Сравните его с Дуарте». Интервью бразильского журналиста

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили: «Для Карпина обыграть «Спартак» — дело чести»

«Крылья Советов» — «Зенит»: Бабкин вывел хозяев вперед
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости