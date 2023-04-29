Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов».

«Валерий Георгиевич столько раз уже наказывал свой родной «Спартак», что не удивлюсь, если это произойдет снова. От матча можно ожидать любого исхода. Конечно, для «Спартака» сегодняшняя игра важнее с точки зрения турнирной таблицы. Но и для Карпина обыграть «Спартак» — дело чести. «Ростов» ляжет костьми, чтобы сохранить второе место в турнирной таблице. Прогнозировать что-то в таком матче просто нереально. Главное, чтобы не нулевая ничья!» — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше РПЛ после 24-х туров «Ростов» набрал 49 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» имеет в своем активе 48 очков и занимает третью строчку. Сегодня, 29 апреля, в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги красно-белые примут у себя дома ростовчан. Начало встречи — в 19:30 мск.