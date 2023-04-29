«Крылья Советов» — «Зенит»: Бабкин вывел хозяев вперед

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин отметился голом в матче 25-го тура РПЛ против «Зенита».

Футболист забил на 9-й минуте. Это первый гол 20-летнего игрока в этом сезоне.

Матч проходит в Самаре. Счет к 10-й минуте — 1:0 в пользу хозяев.