Алеррандро: «Чем меня привлек ЦСКА? Величием клуба и своим проектом»

Нападающий ЦСКА Алеррандро поделился впечатлениями от первого матча за армейский клуб. 25-летний брацилец присоединился к российской команде в середине февраля.

— Какие эмоции и впечатления от первой игры за новый клуб?

— Я очень счастлив. Я рад дебютировать и начать с победы. Сейчас необходимо набрать игровой ритм, тренируясь с командой, побыстрее влиться в стартовый состав и начинать попадать в старт.

— Чем вас привлек ЦСКА?

— Величием клуба. Он известен во всем мире. Привлек проектом. Схема, по которой играет команда, мне импонирует. Если брать в совокупности все эти моменты, я сделал выбор в пользу ЦСКА.

— Вы две недели в команде. С кем уже подружились?

— С бразильцами, конечно. С Саулем Гуарирапой у меня тоже хорошие взаимоотношения. В целом, меня хорошо приняли. Я действительно счастлив оказаться здесь.

— Как вам погода в Москве?

— Для тех, кто привык к 30-40 градусной жаре, конечно, непривычно. Но ничего экстраординарного. Надо просто привыкнуть, чтобы работать в таких условиях, и ничего сложного здесь не будет.

— Как вам атмосфера на матче и в целом стадион?

— В Бразилии нет подобных стадионов. Стадион — топ! Я действительно восхищен. Хочу поскорее забить первый гол и посвятить его нашим уважаемым болельщикам.

В субботу, 8 марта, ЦСКА обыграл «Химки» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России (1:0). Московская команда с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

(Дарик Агаларов)