Круговой — о словах Чистякова про скамейку запасных: «Мы посмеялись, а вы это разнесли»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал шутку игрока «Зенита» Дмитрия Чистякова про его переход из петербургского клуба в московскую команду.

После матча 19-го тура РПЛ Чистяков сказал Круговому: «Ну че ты, с той скамейки на ту перескочил?».

— Мы посмеялись, а вы это разнесли. Вам только дай повод.

Игра между ЦСКА и «Зенитом» прошла 1 марта и завершилась нулевой ничьей (0:0). Круговой провел весь матч на скамейке запасных.