Бранислав Иванович: "Это одна из немногих игр в моей жизни, когда было душно, но при этом шел дождь"

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович после победы над "Сочи" во 2-м туре чемпионата России (2:0) признался, что были тяжелые погодные условия. По его словам, соперник был хорош.
– Насколько сложный был матч с учетом погодных условий?
– Да, думаю, что это одна из немногих игр в моей жизни, когда было душно, но при этом шел дождь. Кроме того, сегодня было тяжело физически. Думаю, сегодня все выложились на максимум. Тяжелая игра получилась, причин этому несколько: во-первых, соперник был очень хорош, но мы тоже старались. После первого гола нам стало полегче. Потом создали еще несколько моментов. Если бы забили пораньше, было бы еще лучше и легче. Тяжелая игра, на самом деле. Мы очень довольны тем, что заработали три очка и продолжаем дальше.
– После того, как судья назначил пенальти, вы что-то долго ему объясняли. Что именно?
– Я спрашивал, мне было непонятно, почему он не показал красную карточку. Он сказал причины, разъяснил все.
– Что он сказал?
– Вам лучше спросить у него! На мой взгляд, фол там был чистейший, в пенальти сомнений не было.
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https://fc-zenit.ru/news/2019-07-22-branislav-ivanovich-eto-byla-tyazhelaya-igra-my-ochen-dovolny-tremya-ochkami.htm