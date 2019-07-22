Бранислав Иванович: "Это одна из немногих игр в моей жизни, когда было душно, но при этом шел дождь"

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович после победы над "Сочи" во 2-м туре чемпионата России (2:0) признался, что были тяжелые погодные условия. По его словам, соперник был хорош.

– Насколько сложный был матч с учетом погодных условий?

– Да, думаю, что это одна из немногих игр в моей жизни, когда было душно, но при этом шел дождь. Кроме того, сегодня было тяжело физически. Думаю, сегодня все выложились на максимум. Тяжелая игра получилась, причин этому несколько: во-первых, соперник был очень хорош, но мы тоже старались. После первого гола нам стало полегче. Потом создали еще несколько моментов. Если бы забили пораньше, было бы еще лучше и легче. Тяжелая игра, на самом деле. Мы очень довольны тем, что заработали три очка и продолжаем дальше.

– После того, как судья назначил пенальти, вы что-то долго ему объясняли. Что именно?

– Я спрашивал, мне было непонятно, почему он не показал красную карточку. Он сказал причины, разъяснил все.

– Что он сказал?

– Вам лучше спросить у него! На мой взгляд, фол там был чистейший, в пенальти сомнений не было.

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