Гладилин – об Угальде: «Темная лошадка», причем очень дорогая»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный переход форварда «Твенте» Манфреда Угальде в московский клуб.

«Это «темная лошадка», причем очень дорогая. Я не знаю уровень этого футболиста. «Твенте», где выступает Угальде, не показатель его уровня для меня. Не знаю, зачем он нужен для РПЛ. Но это решение клуба, и он распределяет свой бюджет, как хочет», – цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил «СЭ», что Угальде получил от «Твенте» разрешение на прохождение медосмотра и подписание контракта. По его словам, сумма трансфера составит 13 миллионов евро плюс еще два миллиона в качестве бонусов.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.