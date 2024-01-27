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Сегодня, 17:17

Гладилин – об Угальде: «Темная лошадка», причем очень дорогая»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный переход форварда «Твенте» Манфреда Угальде в московский клуб.

«Это «темная лошадка», причем очень дорогая. Я не знаю уровень этого футболиста. «Твенте», где выступает Угальде, не показатель его уровня для меня. Не знаю, зачем он нужен для РПЛ. Но это решение клуба, и он распределяет свой бюджет, как хочет», – цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил «СЭ», что Угальде получил от «Твенте» разрешение на прохождение медосмотра и подписание контракта. По его словам, сумма трансфера составит 13 миллионов евро плюс еще два миллиона в качестве бонусов.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

 

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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