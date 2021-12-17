Боярский считает, что «Спартак» не сократит отставание до «Зенита» после прихода Ваноли
Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли новым главным тренером «Спартака».
«Мне никакого дела до них нет. Конечно, «Спартаку» что-то нужно делать, чтобы улучшить ситуацию в команде. Пока это только рассуждения, а нужен результат. Если мы не знаем нового тренера «Спартака», это не значит, что он неплохой. Важно желание команды побеждать в каждом матче. Не нужно ждать доброго дядю, который по мановению волшебной палочки все изменит. Труд, работа, вот и все! В любом случае «Спартак» не сможет сократить отставание до «Зенита». Даже думать об этом бессмысленно», — сказал Боярский «СЭ».
О назначении Паоло Ваноли стало известно сегодня, 17 декабря. Последние полгода командой руководил португальский специалист Руй Витория.
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