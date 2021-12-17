Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Боярский считает, что «Спартак» не сократит отставание до «Зенита» после прихода Ваноли

13:20
Теги:

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли новым главным тренером «Спартака».

«Мне никакого дела до них нет. Конечно, «Спартаку» что-то нужно делать, чтобы улучшить ситуацию в команде. Пока это только рассуждения, а нужен результат. Если мы не знаем нового тренера «Спартака», это не значит, что он неплохой. Важно желание команды побеждать в каждом матче. Не нужно ждать доброго дядю, который по мановению волшебной палочки все изменит. Труд, работа, вот и все! В любом случае «Спартак» не сможет сократить отставание до «Зенита». Даже думать об этом бессмысленно», — сказал Боярский «СЭ».

О назначении Паоло Ваноли стало известно сегодня, 17 декабря. Последние полгода командой руководил португальский специалист Руй Витория.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Александр Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
В Госдуме отреагировали на решение стран ЕС продлить санкции против России
7
4
Реклама
Материалы сюжета: «Спартак»: Паоло Ваноли — новый главный тренер «Спартака», Руй Витория уволен, результаты в сезоне 2021/22
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги