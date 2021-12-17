Якубко: «Черчесов считает себя королем мира. Кроме себя, никого не уважает»
Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко рассказал о работе с тренером Станиславом Черчесовым в пермском клубе.
«Черчесов говорил все сразу, причем на эмоциях, — приводит слова Якубко Sport24. — Черчесов считает себя королем мира. Кроме себя, никого не уважает. Неплохой тренер, но специфический человек. Когда у меня заболела жена, хотел отпроситься на день, а он меня послал: «Нет, вали отсюда». Почему нельзя было отказать по-человечески?»
По словам игрока, он понял и принял позицию тренера, но так было не у всех.
«В «Динамо» он столкнулся с таким же высокомерным Денисовым. Помните, чем все это закончилось», — сказал он.
Якубко и Черчесов работали в «Амкаре» с 2013 по 2014 год.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-12-17-zabolela-zhena-khotel-otprositsya-na-odin-den-a-on-otvetil-net-vali-otsyuda-yakubko-pro-cherchesova
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