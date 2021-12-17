Якубко: «Черчесов считает себя королем мира. Кроме себя, никого не уважает»

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко рассказал о работе с тренером Станиславом Черчесовым в пермском клубе.

«Черчесов говорил все сразу, причем на эмоциях, — приводит слова Якубко Sport24. — Черчесов считает себя королем мира. Кроме себя, никого не уважает. Неплохой тренер, но специфический человек. Когда у меня заболела жена, хотел отпроситься на день, а он меня послал: «Нет, вали отсюда». Почему нельзя было отказать по-человечески?»

По словам игрока, он понял и принял позицию тренера, но так было не у всех.

«В «Динамо» он столкнулся с таким же высокомерным Денисовым. Помните, чем все это закончилось», — сказал он.

Якубко и Черчесов работали в «Амкаре» с 2013 по 2014 год.