«Краснодар» отреагировал на материал «СЭ» о судействе: «Интересное поле для размышления»
«Краснодар» отреагировал на материал «СЭ» о судействе в первой половине сезона в РПЛ
13:25
«Краснодар» отреагировал на материал «СЭ» о судействе в первой половине сезона в Тинькофф РПЛ.
«Из рубрики «А что, если бы...». Если бы против нас ошибались в интервале +/- два очка, как в среднем у всех, а не с балансом в минус пять... Интересное поле для размышления от ребят из «СЭ», — говорится в публикации «быков» в Instagram.
Согласно материалу журналиста «СЭ» Александра Боброва, в первых 18 турах чемпионата России-2021/22 судьи ошиблись в пользу «Краснодара» 3 раза, а против команды — 8 раз, больше всех по итогам осенней части сезона.
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