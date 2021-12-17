«Краснодар» отреагировал на материал «СЭ» о судействе: «Интересное поле для размышления»

«Краснодар» отреагировал на материал «СЭ» о судействе в первой половине сезона в Тинькофф РПЛ.

«Из рубрики «А что, если бы...». Если бы против нас ошибались в интервале +/- два очка, как в среднем у всех, а не с балансом в минус пять... Интересное поле для размышления от ребят из «СЭ», — говорится в публикации «быков» в Instagram.

Согласно материалу журналиста «СЭ» Александра Боброва, в первых 18 турах чемпионата России-2021/22 судьи ошиблись в пользу «Краснодара» 3 раза, а против команды — 8 раз, больше всех по итогам осенней части сезона.

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