Народный артист России Михаил Боярский отреагировал на ничейный результат в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

«Динамовцы молодцы. В начале игры они задавили «Спартак», но потом все выровнялось. Это московская игра, и рассуждать о ней лучше не мне. Они не взяли очки — это очень хорошо для «Зенита». Забивают защитники, а не нападающие? Я не удивлен, ибо это частое явление. Самая лучшая защита — это нападение. Они молодцы», — сказал Боярский «СЭ».

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 11 матчах. «Динамо» идет на 3-й строчке с 20 очками в 11 играх.