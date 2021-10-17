Боярский — о дерби: «Динамо» и «Спартак не взяли очки — это очень хорошо для «Зенита»
Народный артист России Михаил Боярский отреагировал на ничейный результат в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).
«Динамовцы молодцы. В начале игры они задавили «Спартак», но потом все выровнялось. Это московская игра, и рассуждать о ней лучше не мне. Они не взяли очки — это очень хорошо для «Зенита». Забивают защитники, а не нападающие? Я не удивлен, ибо это частое явление. Самая лучшая защита — это нападение. Они молодцы», — сказал Боярский «СЭ».
«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 11 матчах. «Динамо» идет на 3-й строчке с 20 очками в 11 играх.
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