Тюкавин — о матче со «Спартаком»: «Я очень расстроен»
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал ничейный результат матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:2).
К 60-й минуте бело-голубые вели в счете 2:0, однако в конце игры красно-белые отыграли два мяча и спаслись от поражения.
«Всегда рад забивать «Спартаку». Жаль, что не одержали победу. Наши болельщики нас очень хорошо поддерживали. Еще они нас очень интересно и красиво проводили на игру с базы. Спасибо им большое за это.
Мы очень хорошо играли на протяжении 75 минут. После второго забитого гола, наверное, где-то потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола», — цитирует Тюкавина официальный сайт «Динамо».
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице. 20 октября команда дома сыграет с «Лестером» в рамках группового турнира Лиги Европы.
«Динамо» опустилось на третье место. В следующем матче бело-голубые сыграют с «Химками» (22 октября).
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