Боярский — о поражении «Зенита»: «Я очень расстроен! Не понимаю, почему Семак так ослабил команду»
Народный артист России Михаил Боярский отреагировал на поражение «Зенита» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (1:2).
«Я очень расстроен! Я не очень понимаю, почему Семак так ослабил команду. Нужно было брать 3 очка и все. Обязательно нужно было! Совершенно непонятное для меня поражение. Бессмысленное и неоправданное! Не выход Клаудиньо в старте? Может быть, это повлияло. Это, конечно, ошибка Семака. Дзюба повторил рекорд Веретенникова? Ну и замечательно», — сказал Боярский «СЭ».
Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 12-е место в Тинькофф РПЛ, на счету команды Миодрага Божовича 12 очков. «Зенит» идет на первом месте с 23 очками в 11 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю