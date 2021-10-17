Народный артист России Михаил Боярский отреагировал на поражение «Зенита» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (1:2).

«Я очень расстроен! Я не очень понимаю, почему Семак так ослабил команду. Нужно было брать 3 очка и все. Обязательно нужно было! Совершенно непонятное для меня поражение. Бессмысленное и неоправданное! Не выход Клаудиньо в старте? Может быть, это повлияло. Это, конечно, ошибка Семака. Дзюба повторил рекорд Веретенникова? Ну и замечательно», — сказал Боярский «СЭ».

Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 12-е место в Тинькофф РПЛ, на счету команды Миодрага Божовича 12 очков. «Зенит» идет на первом месте с 23 очками в 11 играх.