Агент Сафонов: «У Арбузова не было черной полосы в ЦСКА»

Агент Алексей Сафонов заявил, что полузащитник Ярослав Арбузов благодарен ЦСКА за то, что клуб помог ему в сложной ситуации.

«У Ярослава не было черной полосы в ЦСКА. Делалось два шага назад, чтобы потом совершить шаг вперед. Были какие-то свои трения с кем-то, но о клубе самые лучшие воспоминания, Арбузова очень любят болельщики. Ему протянули руку, когда парень приехал из Луганска, благодаря ЦСКА он нормально жил в пансионате. Ярослав благодарен всем в клубе, начиная с уборщицы. Но сейчас двигаемся дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

В январе Арбузов перешел из ЦСКА в «Балтику». Его контракт с калининградской командой рассчитан на 4,5 года.

В этом сезоне 20-летний футболист провел за армейцев 2 матча в РПЛ и 1 игру в FONBET Кубке России, в которой отметился 1 результативной передачей.