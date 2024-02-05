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5 февраля, 17:29

Агент Сафонов: «У Арбузова не было черной полосы в ЦСКА»

Алина Савинова
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Агент Алексей Сафонов заявил, что полузащитник Ярослав Арбузов благодарен ЦСКА за то, что клуб помог ему в сложной ситуации.

«У Ярослава не было черной полосы в ЦСКА. Делалось два шага назад, чтобы потом совершить шаг вперед. Были какие-то свои трения с кем-то, но о клубе самые лучшие воспоминания, Арбузова очень любят болельщики. Ему протянули руку, когда парень приехал из Луганска, благодаря ЦСКА он нормально жил в пансионате. Ярослав благодарен всем в клубе, начиная с уборщицы. Но сейчас двигаемся дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

В январе Арбузов перешел из ЦСКА в «Балтику». Его контракт с калининградской командой рассчитан на 4,5 года.

В этом сезоне 20-летний футболист провел за армейцев 2 матча в РПЛ и 1 игру в FONBET Кубке России, в которой отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-arbuzova-u-yaroslava-ne-by-lo-chernoj-polosy-v-tsska/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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