29 апреля, 15:02

Тарасов назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ: «Приходит в команду и делает результат»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в комментарии «СЭ» назвал тройку лучших игроков чемпионата России прямо сейчас.

«Первый в РПЛ — Дзюба! Он топ, как ни крути. У нас с ним хорошие отношения, приятельские. Если брать его личность футболиста, он приходит в команду и делает результат. Второй — Алексей Батраков. Третий — Дмитрий Баринов. Был на матче с «Зенитом», он напоминает мне меня в лучшие годы. Отбирает в подкате, сразу отдает голевую передачу. Себя вспомнил! Классно!» — сказал Тарасов «СЭ».

36-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 20 матчей за «Акрон» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.

19-летний Алексей Батраков в текущем сезоне провел 33 матча в составе «Локомотива» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач.

28-летний Дмитрий Баринов в текущем сезоне провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами.

Алексей Батраков
Артем Дзюба
Дмитрий Баринов
Дмитрий Тарасов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ван Бастен

    Хрюба - грязное пятно на репутации нашего футбола и никакими голами и пасами это не исправить ! В один ряд с Черенковым или Акинфеевым ставить просто кощунственно .

    29.04.2025

  • frunt 2

    бузов зря не скажет.

    29.04.2025

  • DemolisherAjax

    ...он напоминает мне меня в лучшие годы.Тарасов никогда не был футболистом,костоломом да,футболистом нет.Единственное чем запомнился за всю карьеру - это футболка с президентом и отношениями с Бузовой.

    29.04.2025

  • Юрий 111

    Дзюба это легенда нашего футбола, нравится это кому то или нет но факт на лицо.

    29.04.2025

  • инок

    Дзюба хорошо играет корпусом, головой, мощный и в тоже время может отлично играть в пас. Да и по забитым голам он несомненый лидер в нашем чемпионате и в сборной.

    29.04.2025

    • Мирзов: «Из-за долгов чуть сдали нервы»

    Борзаковский — о легионерах: «Если в «Зените» много, почему в «Спартаке» нельзя?»
