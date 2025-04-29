Тарасов назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ: «Приходит в команду и делает результат»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в комментарии «СЭ» назвал тройку лучших игроков чемпионата России прямо сейчас.

«Первый в РПЛ — Дзюба! Он топ, как ни крути. У нас с ним хорошие отношения, приятельские. Если брать его личность футболиста, он приходит в команду и делает результат. Второй — Алексей Батраков. Третий — Дмитрий Баринов. Был на матче с «Зенитом», он напоминает мне меня в лучшие годы. Отбирает в подкате, сразу отдает голевую передачу. Себя вспомнил! Классно!» — сказал Тарасов «СЭ».

36-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 20 матчей за «Акрон» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.

19-летний Алексей Батраков в текущем сезоне провел 33 матча в составе «Локомотива» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач.

28-летний Дмитрий Баринов в текущем сезоне провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами.