Ари: «Спартак» очень хорош в этом сезоне, у клуба есть шансы на чемпионство"

Бывший нападающий «Спартака» Ари оценил результаты красно-белых в текущем сезоне.

«Зенит» всегда был сильной командой, но тут проиграл «Ахмату». Команда потеряла важные очки и показала, что с ней можно бороться. К тому же «Спартак» очень хорош в этом сезоне. Думаю, у клуба есть шансы на чемпионство. Это команда, которая имеет наибольшее количество болельщиков, огромнейшую историю. Такой клуб всегда должен быть вверху таблицы и бороться за чемпионство", — приводит «РБ Спорт» слова Ари.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит» с 39 очками. «Ростов» — второй (35 очков), «Спартак» — третий (33 очка).

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом» 12 ноября на «РЖД Арене». Начало игры — 19.30 по московскому времени.