Бородавко заявил, что Вяльбе может помочь «Спартаку»: «Она уже показала себя как эффективный менеджер!»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном введении президента ФЛГР Елены Вяльбе в состав совета директоров «Спартака».

«Я точно так же, как и вы, узнал это из прессы. Внутри федерации таких обсуждений нет. Если и будет, то Елена Валерьевна уже показала себя как эффективный менеджер. Она сумела создать внутри федерации очень боеспособную команду. Вероятно, она сможет помочь и «Спартаку». Только не надо путать менеджерские обязанности и тренерские. Это абсолютно разные вещи. Может, она сможет внести что-то новое, что повлияет в лучшую сторону для «Спартака», — сказал Бородавко «СЭ».

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака», но при этом останется владельцем определенного пакета акций ФК.