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Сегодня, 12:34

Бородавко заявил, что Вяльбе может помочь «Спартаку»: «Она уже показала себя как эффективный менеджер!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном введении президента ФЛГР Елены Вяльбе в состав совета директоров «Спартака».

«Я точно так же, как и вы, узнал это из прессы. Внутри федерации таких обсуждений нет. Если и будет, то Елена Валерьевна уже показала себя как эффективный менеджер. Она сумела создать внутри федерации очень боеспособную команду. Вероятно, она сможет помочь и «Спартаку». Только не надо путать менеджерские обязанности и тренерские. Это абсолютно разные вещи. Может, она сможет внести что-то новое, что повлияет в лучшую сторону для «Спартака», — сказал Бородавко «СЭ».

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака», но при этом останется владельцем определенного пакета акций ФК.

Леонид Федун. Что ждет «Спартак». Новые инсайды «СЭ»

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Елена Вяльбе
0
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 4
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П
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Никита Кривцов

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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

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