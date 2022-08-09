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Тигиев обратился к молодым футболистам: «Не бухайте»

Бывший защитник «Спартака» Тигиев посоветовал молодым футболистам не связываться с алкоголем
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев посоветовал молодым футболистам не связываться с алкоголем.

— Что бы ты сейчас посоветовал молодым пацанам, которые получили первые жирные контракты?

— А ты думаешь, мне ничего такого не советовали? Говорили ровно то, что я сейчас хочу сказать. Отдайте свои карточки матери с отцом, пусть родители вам дают деньги. Бабки — это ******. Не кайфуйте. Не бухайте.

Но еще раз: молодые сами все знают. Ты думаешь, они сейчас прочитают это и что-то изменится? Нет, они скажут: «Пофиг, сами разберемся». Пока человека петух за жопу не клюнет, он не поймет.

Тигиев перешел в «Спартак» в феврале 2017 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах основной команды и в 6 играх «Спартака-2». Также он выступал на правах аренды в «Крыльях Советов» и минском «Динамо».

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за команду медиалиги «Броук Бойз».

Ранее Тигиев рассказывал о своих проблемах с алкоголем.

Георгий Тигиев. «В «Спартаке» зарплата выросла в 188 раз. Но я все равно занимал». Путь от золота РПЛ до медиалиги

Георгий Тигиев
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