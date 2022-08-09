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Сегодня, 12:30

Тигиев рассказал, как разошелся с агентом Андреевым

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Тигиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о том, как перестал сотрудничать с агентом Павлом Андреевым.

— Как ты разошелся с Андреевым?

— Это случилось после Самары. Когда я уходил в «Крылья», Паша меня предупреждал: «Давай спокойно, без происшествий». Честно говоря, он не верил, что я ничего не употреблял...

— Но ты же прошел экспертизу.

— Там даже прилетели в Самару два человека от его имени и лично меня проверили. После этого мы перестали общаться. Но я ему очень благодарен. Какие бы ни были недопонимания, он меня приметил, отправил в «Кубань», «Торпедо», «Спартак», создал все условия. Говорить теперь, что он такой-сякой, — это неправильно. Мы поговорили по телефону и больше не общались. Держал связь с Голубиным.

Тигиев выступал за «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака» с августа 2018 по февраль 2019 года. После этого он провел год в аренде в минском «Динамо», а затем вернулся в «Спартак».

В июле 2021 года футболист покинул московский клуб, с тех пор он является свободным агентом. В данный момент игрок выступает за команду медиалиги «Броук Бойз».

Георгий Тигиев. «В «Спартаке» зарплата выросла в 188 раз. Но я все равно занимал». Путь от золота РПЛ до медиалиги

Георгий Тигиев
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
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 4
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Николай Комличенко

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 4
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П
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Ростов

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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Урал

 3 1 0
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Александр Черников

Краснодар

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