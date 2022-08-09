Тигиев рассказал, как разошелся с агентом Андреевым

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о том, как перестал сотрудничать с агентом Павлом Андреевым.

— Как ты разошелся с Андреевым?

— Это случилось после Самары. Когда я уходил в «Крылья», Паша меня предупреждал: «Давай спокойно, без происшествий». Честно говоря, он не верил, что я ничего не употреблял...

— Но ты же прошел экспертизу.

— Там даже прилетели в Самару два человека от его имени и лично меня проверили. После этого мы перестали общаться. Но я ему очень благодарен. Какие бы ни были недопонимания, он меня приметил, отправил в «Кубань», «Торпедо», «Спартак», создал все условия. Говорить теперь, что он такой-сякой, — это неправильно. Мы поговорили по телефону и больше не общались. Держал связь с Голубиным.

Тигиев выступал за «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака» с августа 2018 по февраль 2019 года. После этого он провел год в аренде в минском «Динамо», а затем вернулся в «Спартак».

В июле 2021 года футболист покинул московский клуб, с тех пор он является свободным агентом. В данный момент игрок выступает за команду медиалиги «Броук Бойз».