Борис Игнатьев: «Сочи» еще до перерыва заметно прибавил. «Локомотиву» точно не будет просто"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев счяитает, что «Локомотиву» не будет просто в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи».

— «Сочи» еще до перерыва заметно прибавил, — цитируют «Известия» Игнатьева. — Южане показывали добротный футбол, демонстрировали неплохой уровень командной игры. У них отличный подбор футболистов. А форвард Антон Заболотный, который пополнил состав не так давно, вполне органично в него вписался. «Локомотиву» точно не будет просто. Но «железнодорожники» — стабильная команда, которая здорово выглядит в нынешнем сезоне.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры