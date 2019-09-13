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Борис Игнатьев: «Сочи» еще до перерыва заметно прибавил. «Локомотиву» точно не будет просто"

03:18
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев счяитает, что «Локомотиву» не будет просто в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи».

— «Сочи» еще до перерыва заметно прибавил, — цитируют «Известия» Игнатьева. — Южане показывали добротный футбол, демонстрировали неплохой уровень командной игры. У них отличный подбор футболистов. А форвард Антон Заболотный, который пополнил состав не так давно, вполне органично в него вписался. «Локомотиву» точно не будет просто. Но «железнодорожники» — стабильная команда, которая здорово выглядит в нынешнем сезоне.

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https://iz.ru/920765/sevastian-terletckii/zenitovskii-kompleks-piterskii-klub-primet-trudnogo-sopernika-iz-tuly

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