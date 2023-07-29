Игнатьев: «Матч «Крылья Советов — «Динамо» оставил вопрос: а не во дворе ли эти футболисты играют»
Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мнением о матче второго тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» (3:3).
«Если смотреть игру с позиции болельщика, то матч должен был понравиться. Команды много забили, много играли в атакующем ключе, было много игры у ворот. Это интересно. А когда команды решают задачи, то возникает вопрос: а не во дворе ли эти футболисты играют? Мне не понравилось, как обе команды играли в обороне. Причем не только защитники, которые должны решать эту задачу. При потере мяча футболисты должны думать, как им овладеть. Но мы увидели, что все старались играть в атаку, а на оборону обращали поверхностное внимание», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. «Крылья Советов» пока находятся на 1-й строчке с 4 баллами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
2
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1