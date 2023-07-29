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Игнатьев: «Матч «Крылья Советов — «Динамо» оставил вопрос: а не во дворе ли эти футболисты играют»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Матч &amp;quot;Крылья Советов&amp;quot; - &amp;quot;Динамо&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мнением о матче второго тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» (3:3).

«Если смотреть игру с позиции болельщика, то матч должен был понравиться. Команды много забили, много играли в атакующем ключе, было много игры у ворот. Это интересно. А когда команды решают задачи, то возникает вопрос: а не во дворе ли эти футболисты играют? Мне не понравилось, как обе команды играли в обороне. Причем не только защитники, которые должны решать эту задачу. При потере мяча футболисты должны думать, как им овладеть. Но мы увидели, что все старались играть в атаку, а на оборону обращали поверхностное внимание», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. «Крылья Советов» пока находятся на 1-й строчке с 4 баллами.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
2
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
6
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
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 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
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