Источник: «Спартак» хочет подписать Боржеса, которым интересуется ЦСКА

«Спартак» вышел из переговоров по защитнику «Олимпиакоса» Олегу Рябчуку, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, теперь красно-белые рассматривают кандидатуру защитника «Клермона» Нето Боржеса, которым интересуется ЦСКА. Между «Спартаком» и французским клубом установились хорошие отношения после трансфера Максимилиано Кофрие летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Боржес готов перейти в ЦСКА и ведутся переговоры с его агентами. Изначально французы хотели получить за 26-летнего игрока 5 миллионов евро, но ЦСКА не готов платить более 3 миллионов евро.

Боржес в прошлом сезоне сыграл 34 матча за «Клермон» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.