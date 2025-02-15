Тедеев: «Очень приятны слова Дзюбы — он легенда нашего футбола»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев хочет продолжать работать с нападающим Артемом Дзюбой, который ранее назвал условие продления контракта с клубом.

«Дзюба сказал, что его будущее в клубе зависит в том числе от меня? Очень приятно, что он так по-человечески относится. Думаю, в будущем все будет в порядке — я никуда не собираюсь уходить из «Акрона», очень люблю этот клуб. Надеюсь, все будет хорошо и мы продолжим работать. Очень приятны слова Артема — он легенда нашего футбола!» — цитирует «РБ Спорт» Тедеева.

Дзюба выступает за «Акрон» с осени 2024 года. В этом сезоне РПЛ 36-летний форвард провел 10 матчей за тольяттинский клуб, забив 3 мяча и отдав 3 результативные передачи.