Игнатьев: «Спартак» и «Зенит» лучше всех в РПЛ усилились этой зимой»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ в сезоне-2024/2025.

«Сейчас уже понятно, что «Спартак» и «Зенит» лучше всех в РПЛ усилились этой зимой. Думаю, они и будут главными претендентами на чемпионство. «Краснодару» без усиления будет сложно бороться с ними. Но еще время есть, все может поменяться. Посмотрим, но пока составы «Зенита» и «Спартака» выглядит впечатляюще», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. У обеих команд по 39 очков. На третьей строчке идет «Спартак» с 37 очками.