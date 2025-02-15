Источник: переход Вильягры из «Ривер Плейт» в ЦСКА маловероятен

ЦСКА не заинтересован в покупке полузащитника «Ривер Плейт» Родриго Вильягры, сообщает журналист Герман Гарсия Грова в своих соцсетях.

По информации источника, переговоры о трансфере 23-летнего игрока в московский клуб приостановлены. Переход аргентинца в ЦСКА маловероятен, так как армейцы готовы только арендовать полузащитника.

Вильягра играет за «Риверт Плейт» с февраля 2024 года, приняв участие в 36 матчах и сделав одну результативную передачу. Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027-го.

ЦСКА после первой части сезона РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице с 31 баллом.