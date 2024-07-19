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РФС оштрафовал агента Талаева за заключение контракта с несовершеннолетним игроком

Руслан Минаев
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Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал футбольного агента Андрея Талаева за заключение договора с несовершеннолетним игроком до прохождения курса повышения квалификации на платформе ФИФА, сообщается на сайте РФС.

«За нарушение пункта 2 статьи 4 «Представление интересов несовершеннолетних лиц» регламента РФС по деятельности футбольных агентов применить к футбольному агенту Андрею Талаеву санкцию — штраф 100 000 рублей», — говорится в сообщении на сайте организации.

Согласно информации на портале Transfermarkt, Талаев представляет интересы форвардов Егора Голенкова («Ростов»), Евгения Маркова («Факел»), защитников Дмитрия Чистякова («Зенит»), Кирилла Гоцука («Пари НН») и хавбека «Сочи» Кирилла Кравцова.

Источник: РФС
Футбол
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