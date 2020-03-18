Борис Игнатьев: «Футбола Романцева и Бескова спартаковские болельщики от Тедеско не дождутся»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Оренбургом» (3:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Москвичи уступали 0:1, но переломили ход встречи.

— «Оренбургу» конечно неприятно проигрывать, имея по ходу матча столько моментов, — цитирует Игнатьева «Московский комсомолец». — Но здорово сыграл молодой Максименко, сделавший все, чтобы испортить хозяевам поля настроение. Игроки «Спартака» находятся в хорошем физическом состоянии, они быстры, легки, эмоциональны, но нет той игровой аритмии, наличие которой говорит о высоком игровом классе. Красно-белые бегут в одном направлении, но с организацией атак есть заметные проблемы. Положительный результат в Оренбурге был добыт в первую очередь за счет старательности и высокого исполнительского индивидуального мастерства. Но выстроенной игры нет.

После паузы вернутся в строй травмированные игроки, что расширит возможности команды. Но, на мой взгляд, Тедеско в первую очередь хороший мотиватор. Он заставляет футболистов действовать не пределе физических и эмоциональных возможностей, но как постановщик игры себя пока не проявил. Если бы сегодня команду возглавил Олег Романцев, то я не сомневаюсь, что он быстро выстроил бы комбинационную игру. В случае же с Тедеско, я в принципе не уверен, что это когда-нибудь произойдет. А какой футбол в голове у нынешнего наставника красно-белых, мне не ведомо. Думаю, что футбола Черенкова и Гаврилова, Романцева и Бескова спартаковские болельщики не дождутся.