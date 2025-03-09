Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции оценил игру команды в матче 20-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

— В составе «Рубина», по сути, надо было готовиться только к игре против Даку. В итоге он сделал дубль и исключил Дуарте из состава на игру с «Зенитом». Как вы готовились к Даку и как будете играть в следующем матче?

— Мои комплименты Даку — могу только похвалить его. Это очень ценный и полезный игрок для своей команды. Но во втором тайме он опасностей уже не создавал. Только в первые 30 минут. Сегодня как будто было два разных матча. Разумеется, мы его изучали, но такое случается в футболе, что один футболист за счет своей смелости, своих способностей делает разницу. Нам следовало действовать агрессивнее, может быть, где-то сфолить... Но поражения — часть футбола. В какой-то момент мы должны были проиграть. Конечно, мне не нравится проигрывать. Но, если бы можно было выбирать, вероятно, я выбрал бы именно сегодняшний матч для этого. Потому что реакция ребят после первых 30 минут игры мне понравилась. Впереди нас ждет светлое будущее, я уверен.

— В Казани «Спартак» играл как дома. Как вам антураж на трибунах?

— Когда я слышал скандирование «Спартак Москва» с трибун, у меня наворачивались слезы. Подобные моменты у меня всегда вызывают сильные эмоции. Это особенно ценно, когда команда постоянно атакует — когда видишь, что происходит на поле. Обещаю, что мы не подведем наших болельщиков!

«Спартак» с 40 очками удерживает третье место в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ. 16 марта красно-белые на своем поле примут «Зенит», игра начнется в 19.45 по московскому времени.