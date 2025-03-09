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Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции оценил игру команды в матче 20-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

— В составе «Рубина», по сути, надо было готовиться только к игре против Даку. В итоге он сделал дубль и исключил Дуарте из состава на игру с «Зенитом». Как вы готовились к Даку и как будете играть в следующем матче?

— Мои комплименты Даку — могу только похвалить его. Это очень ценный и полезный игрок для своей команды. Но во втором тайме он опасностей уже не создавал. Только в первые 30 минут. Сегодня как будто было два разных матча. Разумеется, мы его изучали, но такое случается в футболе, что один футболист за счет своей смелости, своих способностей делает разницу. Нам следовало действовать агрессивнее, может быть, где-то сфолить... Но поражения — часть футбола. В какой-то момент мы должны были проиграть. Конечно, мне не нравится проигрывать. Но, если бы можно было выбирать, вероятно, я выбрал бы именно сегодняшний матч для этого. Потому что реакция ребят после первых 30 минут игры мне понравилась. Впереди нас ждет светлое будущее, я уверен.

— В Казани «Спартак» играл как дома. Как вам антураж на трибунах?

— Когда я слышал скандирование «Спартак Москва» с трибун, у меня наворачивались слезы. Подобные моменты у меня всегда вызывают сильные эмоции. Это особенно ценно, когда команда постоянно атакует — когда видишь, что происходит на поле. Обещаю, что мы не подведем наших болельщиков!

«Спартак» с 40 очками удерживает третье место в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ. 16 марта красно-белые на своем поле примут «Зенит», игра начнется в 19.45 по московскому времени.

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Деян Станкович
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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