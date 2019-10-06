Болельщики вручили игрокам «Спартака» именные шарфы
13:03
Перед матчем 12-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» некоторым игрокам красно-белых были вручены именные шарфы. Среди них: полузащитники Гус Тил, Солтмурад Бакаев, Резиуан Мирзов, Алекс Крал и форварды Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон.
Игра «Краснодар» — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 37543Все опросы
Кто должен тренировать «Спартак»?
Материалы сюжета: «Спартак»: кто следующий тренер?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...