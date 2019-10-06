Болельщики вручили игрокам «Спартака» именные шарфы

Перед матчем 12-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» некоторым игрокам красно-белых были вручены именные шарфы. Среди них: полузащитники Гус Тил, Солтмурад Бакаев, Резиуан Мирзов, Алекс Крал и форварды Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон.

Игра «Краснодар» — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени.

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