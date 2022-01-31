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Широков: «Чалов в последнее время деградирует, нужна перезагрузка, а «Базель» — хороший клуб»

Анна Горшкова
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший игрок ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном переходе нападающего армейцев Федора Чалова в «Базель».

«Чалову это было нужно. В ЦСКА у него мало игровой практики. Он в последнее время деградирует, после хорошего сезона идет спад. Ему нужна перезагрузка, а лучше места для этого, чем Швейцария, найти тяжело. Там красиво, да и чемпионат неплохой, а «Базель» — хорошая команда. Они борются за чемпионство, Феде это знакомо. Можно взять титул, получить уверенность и вернуться другим игроком. Да и Германия от Швейцарии недалеко. Если хорошо себя проявит, то кто знает», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Чалов забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за ЦСКА. Контракт 23-летнего футболиста в клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 19-ти туров чемпионата Швейцарии «Базель» занимает второе место в турнирной таблице (36 очков), отставая от лидирующего «Цюриха» на семь баллов.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4593217-shirokov-chalov-poslednee-vremya-degradiruet-nuzhna-perezagruzka-bazel-horoshij-klub.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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26%

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10%

1.58
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ТМ 2.5

18%

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X

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
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