Широков: «Чалов в последнее время деградирует, нужна перезагрузка, а «Базель» — хороший клуб»

Бывший игрок ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном переходе нападающего армейцев Федора Чалова в «Базель».

«Чалову это было нужно. В ЦСКА у него мало игровой практики. Он в последнее время деградирует, после хорошего сезона идет спад. Ему нужна перезагрузка, а лучше места для этого, чем Швейцария, найти тяжело. Там красиво, да и чемпионат неплохой, а «Базель» — хорошая команда. Они борются за чемпионство, Феде это знакомо. Можно взять титул, получить уверенность и вернуться другим игроком. Да и Германия от Швейцарии недалеко. Если хорошо себя проявит, то кто знает», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Чалов забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за ЦСКА. Контракт 23-летнего футболиста в клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 19-ти туров чемпионата Швейцарии «Базель» занимает второе место в турнирной таблице (36 очков), отставая от лидирующего «Цюриха» на семь баллов.