Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка и Алексея Миранчук лучшими игроками сезона

Болельщики «Локомотива» признали полузащитников Гжегожа Крыховяка и Алексея Миранчук лучшими игроками сезона.

Как информирует клубная пресс-служба, по ходу голосования оба футболиста выходили вперед, но впервые в истории лучшими стали сразу два игрока.

Крыховяк в 33 матчах забил десять голов и сделал три результативных передачи. Болельщики четыре раза признавали его лучшим футболистом месяца.

Алексей Миранчук стал лучшим бомбардиром команды, забив 16 голов в 32 матчах.