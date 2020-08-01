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Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка и Алексея Миранчук лучшими игроками сезона

20:52
Алексей Миранчук и Гжегож Крыховяк — лучшие игроки сезона в «Локомотиве». Фото ФК «Локомотив»
Алексей Миранчук и Гжегож Крыховяк — лучшие игроки сезона в «Локомотиве». Фото ФК «Локомотив»
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Болельщики «Локомотива» признали полузащитников Гжегожа Крыховяка и Алексея Миранчук лучшими игроками сезона.

Как информирует клубная пресс-служба, по ходу голосования оба футболиста выходили вперед, но впервые в истории лучшими стали сразу два игрока.

Крыховяк в 33 матчах забил десять голов и сделал три результативных передачи. Болельщики четыре раза признавали его лучшим футболистом месяца.

Алексей Миранчук стал лучшим бомбардиром команды, забив 16 голов в 32 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22487

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