Болельщики "Динамо" замолчали в начале дерби. Фанаты "Спартака" посвятили им матерную кричалку

Болельщики московского "Динамо" провели акцию в начале матча 19-го тура чемпионата России со "Спартаком". Они замолчали на первые десять минут игры.

"10 минут тишины. 10 лет ожиданий", – таким баннером они объяснили свое молчание, напомнив о своем недовольстве продолжительностью реконструкции стадиона "Динамо".

Матч со "Спартаком" проходит в Химках, а арена "Динамо" к играм пока не готова - такая задержка в открытии вызвала недовольство болельщиков. Стадион в Петровском парке был закрыт на масштабную реконструкцию более 10 лет назад.

Отметим, что фанаты красно-белых пошутили над этой историей и скандировали оскорбительные для соперника кричалки: "С новосельем, пи..."