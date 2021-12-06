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Суд отказал Кокорину в удовлетворении жалобы на судебное взыскание

11:35

Московский городской суд отказал форварду «Фиорентины» Александру Кокорину и его брату Кириллу в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Савеловского районного суда по гражданскому иску водителя Виталия Соловчука, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Суд апелляционной инстанции оставил решение районного без изменения, жалобу — без удовлетворения«, — говорится в сообщении.

Ранее Савеловский районный суд обязал Кокориных, хавбека «Ростова» Павла Мамаева, а также друга игроков Александра Протасовицкого выплатить Соловчуку в общей сложности 200 тысяч рублей по делу о драках в 2018 году.

Напомним, что осенью 2018 года у водителя случился конфликт с компанией футболистов, в результате чего его избили. Впоследствии Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу.

Дополнительная информация:

https://t.me/moscowcourts/907

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Карен Саркисян все материалы автора

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