Бизнесмен Садыгов сообщил, что Заболотный подписал контракт с «Химками»

Инвестр «Химок» Туфан Садыгов сообщил «СЭ» о переходе Антона Заболотного в подмосковный клуб.

18 июня ЦСКА объявил об уходе 33-летнего нападающего в связи с окончанием срока контракта. С момента возвращения в армейский клуб в 2021 году форвард провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

«Мне сказали, что сегодня подписали Заболотного», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее Заболотный играл за «Урал», «Динамо» (Брянск), «Уфа», «Факел», «Тосно», «Зенит» и «Сочи».

По итогам сезона-2023/24 «Химки» вернулись в РПЛ, заняв первое место в Мелбет-Первой лиге.