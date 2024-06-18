Садыгов: «Не ужинал с Дзюбой. Кто-то пустил дезинформацию. Все вопросы к спортивному блоку»

Российский бизнесмен, инвестор «Химок» Туфан Садыгов в разговоре с «СЭ» оценил возможный переход нападающего Артема Дзюбы в подмосковный клуб.

По информации Legalbet, на днях форвард ужинал с Садыговым. Дзюба может подписать контракт на два года и стать самым высокооплачиваемым игроком «Химок».

«Сейчас я нахожусь в Уфе. Сегодня я с ним не ужинал, и вчера не ужинал. Это непонятки. Кто-то пустил дезинформацию. Все вопросы к спортивному блоку. Дзюба — хороший футболист. Наверное, все клубы его хотят получить», — сказал Садыгов «СЭ».

35-летний Дзюба покинул «Локомотив» после окончания сезона-2023/24 в связи с истечением контракта. За команду он провел 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.