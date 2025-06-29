Бителло рассказал о переговорах с «Динамо» по новому контракту

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал «СЭ» о переговорах по новому контракту.

«Разговоры, переговоры идут всегда. Но нужно время, чтобы понять, что будет дальше», — сказал Бителло «СЭ».

В минувшем сезоне 25-летний бразилец провел 35 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 14 результативными передачами. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2028 года.