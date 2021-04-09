Мусаев заявил, что все еще верит в потенциал Игнатьева

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что верит в потенциал экс-форварда «быков» Ивана Игнатьева.

«Я очень разочарован тем, что произошло с Игнатьевым. Говорил ли я с ним после его ухода в «Рубин»? Ваня поздравил меня с рождением дочки, я ему позвонил, когда у него умерла мама. Сейчас мне позвонил уже Ваня, мы тепло поговорили. Я не могу на него злиться, он для меня не просто футболист, он значит для меня больше. Мне очень хочется, чтобы у него получилось, потому что по таланту Игнатьев — один из лучших нападающих России», — сказал в интервью Sports.ru Мусаев.

Игнатьев — воспитанник «Краснодара». Зимой 2020 года форвард перешел в «Рубин». В сезоне-2020/21 22-летний россиянин провел 16 матчей в составе казанцев, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.