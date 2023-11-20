Билялетдинов заявил, что российские футболисты никому не нужны в Европе

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением по поводу отъезда российских футболистов в европейские чемпионаты.

«Если куда-то зовут — в лигу, которая на данный момент выше нашей, участвует в еврокубках... Но нас там никто особо не ждет. Куда уезжать? Никому мы там на фиг не нужны. Делайте здесь свое дело, заработайте для страны репутацию, а дальше делайте что хотите», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее Василий Березуцкий призвал российских футболистов и других спортсменов уезжать в Европу. По его словам, в нынешних условиях это необходимо для того, чтобы развиваться.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе жестко высказалась о словах бывшего защитника ЦСКА.

Березуцкий хочет, чтобы наши игроки уезжали в Европу. Спорное мнение Василия