Агент Итало заявил, что в «Урале» довольны игроком

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что в «Урале» довольны выступлениями защитника Итало.

«Выкуп Итало? Скажу так: в «Урале» им очень довольны», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

21-летний Итало выступает за «Урал» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей и не отметился результативными действиями.