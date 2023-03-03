Динияр Билялетдинов: «В нынешнем состоянии «Локомотив» не может вылететь из РПЛ»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил готовность железнодорожников к весенней части чемпионата России.

«Команда готова к старту чемпионата на 80 процентов, — цитирует Metaratings.ru Билялетдинова. — Первый матч со «Спартаком» был менее содержательный, второй — более содержательный. К возобновлению сезона они подойдут в неплохой форме. Сейчас дело не только в новичках, вопрос в подготовке на сборах, в том, что они там делали. Понятно, что нужно выравнивать, вытаскивать ситуацию. Без агрессивной игры никуда не денешься. Команда, в принципе, к агрессивной игре более-менее готова. Дальше — вопрос тактической подготовки к каждому сопернику, но это уже искусство тренерского штаба. Дзюба должен забивать голы — это его непосредственная задача, и чем больше, тем лучше. В нынешнем состоянии команда не может вылететь из РПЛ».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

В следующем туре железнодорожники сыграют против «Ростова». Встреча пройдет завтра, 4 марта. Начало — 19.30 мск.