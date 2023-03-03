Первая тренировка профессионального клуба прошла на новой базе в Мацесте

ЦСКА провел тренировку на новой базе Российского футбольного союза (РФС) в Мацесте.

«Мы можем очень высоко оценить этот спортивный комплекс, — цитирует пресс-служба РФС главного тренера армейцев Владимира Федотова. — Огромная благодарность РФС за то, что разрешили здесь потренироваться. Красивое место, шикарные условия, прекрасное поле! Вижу, что комплекс будет улучшаться. Хочется пожелать успехов — такие базы важны для развития нашего футбола».

РФС выкупил базу в микрорайоне Мацеста, входящим в Хостинский район города Сочи, в 2022 году. Комплекс объединяет 5 футбольных полей.

На базе завершается реконструкция трех искусственных полей последнего поколения и установка мачт освещения, а также другие подготовительные работы. Планируется, что в ближайшее время футбольный центр в Мацесте будет регулярно принимать тренировочные сборы национальных сборных и российских клубов.