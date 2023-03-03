Кузьмичев: «Считаю, что «Зенит» сдвинуть с первого места будет сложно, но «Спартак» еще поборется»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» по подготовке молодежи Владимир Кузьмичев прокомментировал продление контракта с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Я бы тоже инициировал продление именно сейчас, — цитирует Metaratings.ru Кузьмичева. — Первая часть чемпионата сложилась для «Спартака» удачно и по месту в таблице, и по игре команда выглядела интересно. Если бы дождались окончания сезона, то продление бы стоило дороже, и был бы риск не сохранить тренера. Даже если «Спартак» финиширует на втором месте и продолжит показывать такую игру, то спрос на Абаскаля в Европе увеличится. Я поддерживаю решение, которое было принято».

Кузьмичев также оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ.

«Я считаю, что «Зенит» сдвинуть с первого места будет архисложно. Но за это мы и любим футбол, что случаются неожиданности. В зимнюю паузу я посмотрел все игры «Спартака» и все игры «Зенита» на сборах. «Спартак» выглядит интереснее, думаю, еще поборется», — добавил он.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.