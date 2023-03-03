Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:01

Кузьмичев: «Считаю, что «Зенит» сдвинуть с первого места будет сложно, но «Спартак» еще поборется»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» по подготовке молодежи Владимир Кузьмичев прокомментировал продление контракта с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Я бы тоже инициировал продление именно сейчас, — цитирует Metaratings.ru Кузьмичева. — Первая часть чемпионата сложилась для «Спартака» удачно и по месту в таблице, и по игре команда выглядела интересно. Если бы дождались окончания сезона, то продление бы стоило дороже, и был бы риск не сохранить тренера. Даже если «Спартак» финиширует на втором месте и продолжит показывать такую игру, то спрос на Абаскаля в Европе увеличится. Я поддерживаю решение, которое было принято».

Кузьмичев также оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ.

«Я считаю, что «Зенит» сдвинуть с первого места будет архисложно. Но за это мы и любим футбол, что случаются неожиданности. В зимнюю паузу я посмотрел все игры «Спартака» и все игры «Зенита» на сборах. «Спартак» выглядит интереснее, думаю, еще поборется», — добавил он.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
В Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V»
В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево
Командир подразделения ВСУ сообщил о приказе командования немедленно покинуть Артемовск
Reuters узнало о планах по консервации «Северных потоков»
Популярное видео
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Динияр Билялетдинов: «В нынешнем состоянии «Локомотив» не может вылететь из РПЛ»

Кавазашвили: «Если «Спартак разорвет контракт с Промесом, это будет очень большой потерей для команды»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости