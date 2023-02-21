Бикфалви: «Гончаренко — один из лучших тренеров в моей карьере. Он и Георге Хаджи»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви назвал Виктора Гончаренко одним из лучших тренеров в своей карьере.

— С приходом Виктора Гончаренко «Урал» идет по дистанции в темпе «Зенита». За счет чего вы так прибавили?

— В первую очередь клуб подписал нескольких игроков, которые нас усилили. Во-вторых, изменился тренировочный процесс — занятия стали более интенсивными. Наконец, улучшили стандарты и поработали над мелкими деталями, которые, возможно, не так заметны со стороны, но сильно влияют на результат.

В России очень равный чемпионат: если играешь с условным «Торпедо», нет никакой гарантии, что победишь 5:0. На общем фоне выделяется только «Зенит» — все остальные могут обыграть друг друга. Когда такая конкуренция, все решают нюансы, которым мы уделяем очень много внимания.

— Гончаренко — лучший тренер в твой карьере?

— Один из — вместе с Георге Хаджи. Гончаренко очень требовательный, уделяет внимание мелочам. Но главное — никогда не останавливается на достигнутом результате. Благодаря этому команда постоянно прогрессирует и ищет, в чем прибавить. Такая ментальность — главная причина взлета «Урала». Мне нравится этот подход.

— Осенью ты ненадолго выпал из состава, когда Каштанов начал забивать в каждом матче. У вас с Гончаренко был разговор о том, почему ты не играешь?

— Конечно, мы все обсудили. Но не понимаю, почему из этого делают проблему? Во-первых, сначала у меня была травма. Во-вторых, в лице Каштанова мы получили еще одного забивного нападающего. Это же супер! В каждой команде должно быть три-четыре результативных форварда. Так было в каждом клубе, где я играл. Например, в «Стяуа» у нас было четыре сильных страйкера на две позиции. Конкуренция — это нормально. Пусть Каштанов забьет 20 голов — тогда мне нужно будет забить 30. И чем больше таких игроков будет в «Урале», тем выше окажется «Урал».

Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года. Под его руководством команда одержала 11 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.