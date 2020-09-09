Бикфалви подарил автомобиль больнице, боровшейся с коронавирусом

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви подарил Центральной городской екатеринбургской больнице №3 автомобиль «Лада Гранта», сообщает официальный сайт клуба. Хавбек за красивый гол в июльском матче с «Арсеналом» получил денежный приз от одного из спонсоров клуба. Эти деньги он решил направить на благотворительность и приобрел автомобиль для врачей.

Екатеринбургская больница №3 в течение 5 месяцев лечила пациентов с коронавирусом.