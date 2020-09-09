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Бикфалви подарил автомобиль больнице, боровшейся с коронавирусом

17:35
Эрик Бикфалви с врачами больницы. Фото ФК "Урал"
Эрик Бикфалви с врачами больницы. Фото ФК "Урал"
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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви подарил Центральной городской екатеринбургской больнице №3 автомобиль «Лада Гранта», сообщает официальный сайт клуба. Хавбек за красивый гол в июльском матче с «Арсеналом» получил денежный приз от одного из спонсоров клуба. Эти деньги он решил направить на благотворительность и приобрел автомобиль для врачей.

Екатеринбургская больница №3 в течение 5 месяцев лечила пациентов с коронавирусом.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/erik-bikfalvi-podaril-avtomobil-gorodskoj-bolnicze-21

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