«Урал» — «Арсенал»: Бикфалви забил гол ударом через себя
16:38
Форвард «Урала» Эрик Бикфалви забил гол в ворота «Арсенала» на 38-й минуте матча 29-го тура РПЛ. Встреча проходит в Екатеринбурге.
Защитник «Урала» Денис Кулаков сделал проход по правому флангу и навесил в штрафную «Арсенала», где 32-летний Бикфалви подстроился под мяч и пробил в падении через себя, отправив мяч в сетку ворот соперника.
Для румынского футболиста этот забитый мяч стал 8-м в текущем сезоне чемпионата России.
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