РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» — «Арсенал»: Бикфалви забил гол ударом через себя

16:38
Эрик Бикфалви. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эрик Бикфалви. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Форвард «Урала» Эрик Бикфалви забил гол в ворота «Арсенала» на 38-й минуте матча 29-го тура РПЛ. Встреча проходит в Екатеринбурге.

Защитник «Урала» Денис Кулаков сделал проход по правому флангу и навесил в штрафную «Арсенала», где 32-летний Бикфалви подстроился под мяч и пробил в падении через себя, отправив мяч в сетку ворот соперника.

Для румынского футболиста этот забитый мяч стал 8-м в текущем сезоне чемпионата России.

Урал — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 30433
Все опросы
Сколько клубов должно играть в РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир