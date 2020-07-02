Бикфалви отбыл дисквалификацию. Хотя матч с «Оренбургом» не состоялся

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви имеет право сыграть 5 июля с «Уфой» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Хотя игра его команды с «Оренбургом» 1 июля не состоялась, считается, что футболист отбыл одноматчевую дисквалификацию. Ее он автоматически получил за две желтые карточки и удаление во встрече «Урал» — «Тамбов» (2:1).

Условия реализации дисквалификации предусмотрены пунктом 5 статьи 17 «Спортивная дисквалификация» дисциплинарного регламента РФС. В нем говорится:

«По общему правилу, если дисквалификация наложена на определенное число матчей, то в счет реализации дисквалификации идут лишь действительно сыгранные матчи. В качестве исключения из правила, установленного настоящей частью, дисквалификация считается реализованной в случае, если матч команды, за которую выступает дисквалифицированный игрок, отменен по причине снятия в соревновании команды-соперника либо юрисдикционным органом вынесено окончательное решение о техническом поражении другой команды, а команда, за которую выступает дисквалифицированный игрок, не несет ответственности за факты, которые привели к вынесению указанного решения». (Александр Бобров)